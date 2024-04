Ramón Díaz: ‘O VAR tenha que decidir por uma mulher parece complicado’

O técnico do Vasco, Ramón Díaz, proferiu um comentário machista em sua entrevista coletiva após derrota de sua equipe, nesta quarta-feira (17). Ele reclamou do jogo passado, contra o Grêmio, no domingo (14), e lamentou que o “quem tenha que decidir o VAR seja uma mulher”.

“Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que no VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos”, disse o treinador.

“No primeiro tempo, eles foram um pouco mais intensos, sem criar muitas chances. No segundo tempo reposicionamos as peças e se viu outro Vasco. O primeiro gol foi desafortunado, sem muita criação. Um gol raro, depois o Vasco reagiu, teve uma atitude incrível. Fomos buscar, os pressionamos, atacamos, criamos situações. Chegamos ao gol numa boa jogada, estamos analisando que o Vasco está crescendo sua forma e seu estilo. Estamos contentes porque competimos muito bem. Creio que no segundo tempo no último (parte do jogo) faltou um pouco de experiência para mantermos o ataque em cima deles.”





