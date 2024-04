Nesta quinta-feira (18/04), John Textor se reuniu com STJD para responder sobre as acusações feitas depois do jogo entre Botafogo e Palmeiras, em novembro de 2023. O empresário, dessa forma, apresentou novos dados sobre manipulações esportivas no tribunal. No entanto, Felipe Bevilacqua, vice-presidente da entidade, optou pelo adiamento do julgamento.

LEIA MAIS: Artur Jorge comanda treino horas antes de jogo entre Botafogo e Atlético-GO

John Textor x Leila Pereira

Botafogo e Palmeiras vem atravessando uma briga judicial nos últimos meses. Na visão de John Textor, Leila Pereira está tendo falas incoerentes no caso.

“Obviamente não estou feliz com a situação do Palmeiras. Leila diz que não há manipulação de resultado, mas celebra o papel na comissão para investigar manipulação de resultados. O gringo é suspenso e a Leila ganha um aperto de mão do presidente da CBF no estádio de Wembley. Eu ainda não encontrei com o presidente da CBF em dois anos que estou aqui”, disse John Textor ao “ge”.

Além deste caso, John Textor também responde por não apresentar provas concretas para as autoridades esportivas. O empresário, dessa forma, deve prestar um depoimento na CPI da manipulação de resultados na próxima segunda-feira (22/04).

John Textor se apega na “Good Game” para afirmar que existe manipulação no futebol. A empresa é responsável por desenvolver métodos e softwares para “identificar deficiências comportamentais e biomecânicas” nos jogos esportivos.

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (18/04), diante do Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão. John Textor, dessa forma, deve marcar presença no estádio e torcer para os jogadores alvinegros no campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post John Textor apresenta novos dados ao STJD e cita incoerência de Leila Pereira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.