Foi com emoção, mas o Olympiacos conquistou a classificação para as semifinais da Uefa Conference League 2023/24. Nesta quinta-feira, o clube grego eliminou o Fenerbahçe, nos pênaltis, fora de casa. E o brasileiro Rodinei foi um dos protagonistas.

Após vencer por 3 a 2 em casa na ida, o Olympiacos jogava pelo empate para avançar. Mas com 10 minutos, porém, Irfan Kahveci abriu o placar para o Fenerbahçe. O 1 a 0 persistiu no marcador, e o jogo foi para a prorrogação, que terminou empatada sem gols.

Na disputa de pênaltis, afinal, os gregos começaram batendo e fizeram gol com El Kaabi. Tadic perdeu para o Fenerbahçe, e El-Arabi teve a chance de abrir dois de vantagem, mas perdeu. Na sequência, Batshuayi empatou para o Fenerbahçe. Horta botou o Olympiacos em vantagem, enquanto Ünder perdeu para os donos da casa. Logo depois, na quarta série de cobranças, Masouras e Djiku, respectivamente, fizeram para seus times. Eis que Rodinei teve a chance de fazer o gol da classificação, mas parou em defesa de Livakovic. Sorte dele, porém, que Bonucci errou a cobrança seguinte, e o Olympiacos conquistou a vaga.

Classificado para as semifinais, o Olympiacos vai enfrentar o Aston Villa. Quem avançar enfrentará na final o vencedor do confronto entre Fiorentina e Club Brugge, que fazem a outra semifinal. A decisão será no dia 29 de maio, em Atenas, na Grécia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rodinei perde pênalti, mas Olympiacos se classifica na Conference League apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.