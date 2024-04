David Luiz elogia trabalho de Tite no Flamengo: 'Tem uma inteligência incrível'

Tite vem construindo uma relação muito intensa no Flamengo. Além dos titulares, os reservas também possuem uma admiração forte pelo técnico. David Luiz, por exemplo, vem sendo pouco utilizado neste começo de temporada, mas conhece as qualidades e os méritos do treinador rubro-negro.





David Luiz elogia trabalho de Tite

“Tite tem uma inteligência incrível para administrar o grupo. Isso torna a forma de treinar mais fácil e acessível. Ele conhece o grupo, sabe conversar com eles, sabe ensiná-los, como direcioná-los para o caminho certo e assim as coisas serão mais fáceis”, disse David Luiz em entrevista ao jornalista Fernández Pumari.

“Ele tem a sensibilidade de entender, porque conhece a nossa cultura, como é o brasileiro, como a gente faz as coisas. E os resultados ajudam muito ele a ter essa tranquilidade, porque se os resultados não vierem, a tranquilidade se transforma em agitação, em bomba. Afinal, isso é futebol”, completou David Luiz.

Momento do Flamengo

O time vive uma fase especial neste ano. Afinal, os jogadores rubro-negros venceram as duas primeiras rodadas do Brasileirão e retornaram para liderança do campeonato após 115 rodadas. Além disso, os comandados de Tite só sofreram três gols nesta temporada. O treinador, dessa forma, vem conseguindo construir um sistema sólido e competitivo em 2024.

Aliás, David Luiz chegou ao Flamengo em setembro de 2021 e se firmou como titular em 2022, quando conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O zagueiro, por outro lado, sofreu fortes críticas em 2023 e perdeu espaço no clube. O defensor vem sendo opção no banco de reservas e tem recebido poucas oportunidades. O jogador tem contrato na Gávea até dezembro de 2024.

