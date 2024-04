Santos acerta contratação de Serginho, do Maringá

O Santos acertou a contratação do meia Serginho. O jogador de 33 anos chega à Vila Belmiro por empréstimo, com opção de compra e valor fixado. Ele estava no Maringá e reforçará o Peixe na disputa da Série B. O clube corre para regularizar o atleta até esta sexta-feira (19), quando a janela de transferência se encerra no Brasil.

Serginho acabou sendo visto pelo Santos como uma ótima oportunidade de mercado. O jogador vai brigar por uma vaga no meio-campo, posição carente do elenco santista, que só contava com Giuliano e Cazares para a criação. O meia Patrick, que estava no Atlético-MG, também vai brigar por esta vaga no Peixe.

O meia se encaixa nas regras da janela de transferências da CBF por ter disputado o Estadual pelo Maringá. Contudo, o Santos corre para regularizar o atleta até esta sexta-feira, data limite para novas inscrições. Entretanto, a diretoria está bem confiante que terá tempo para os trâmites serem feitos.

Serginho é formado na base do Santos e subiu para o profissional em 2010. Ele jogou apenas uma partida como profissional, mas tem como destaque ter feito as categorias de base ao lado de Neymar. Além do Peixe, ele também defendeu o Palmeiras em 2013.

Aliás, com Serginho no elenco, o Santos chega a sua quarta contratação para a Série B. Assim como ele, também já estão acertados o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, o meia Patrick, do Atlétic0-MG e o atacante Maceió, da Portuguesa. Por fim, a estreia do Peixe é neste sábado (20), contra o Paysandu.

