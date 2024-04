Mateo Ponte celebra vitória no Brasileirão e analisa momento no Botafogo: ‘Tenho muito para melhorar’

Com gol de Mateo Ponte no primeiro tempo, o Botafogo venceu o Atlético-GO por 1 a 0 no Nilton Santos. O lateral-esquerdo, que estufou as redes pela primeira vez no clube, concedeu uma entrevista depois do jogo e celebrou os três pontos no Brasileirão.

“Muito feliz pelo primeiro gol no Botafogo. Afinal, marcar um gol é muito importante para dar confiança. Não foi um bom jogo na nossa casa, mas sempre é importante ganhar e melhorar partida a partida. Foi muito importante nossa preparação para o jogo, estar muito concentrado. Artur falou que tínhamos que ganhar o jogo sim ou sim. Estava ali e falei para o Luiz Henrique fazer o cruzamento para trás. Eu fechei os olhos e chutei”, disse Mateo Ponte na zona mista.





Em seguida, Mateo Ponte afirmou estar feliz no Botafogo. O uruguaio vem sendo muito criticado por parte da torcida, mas acredita que ainda pode evoluir no clube.

“Estou contente e feliz em estar aqui. É sempre partida por partida, sempre melhorar um pouco mais. Sou um garoto de 20 anos, tenho muito para melhorar. É fazer sempre o melhor para o time. Estou aprendendo muito com o Artur Jorge, que implantou um time muito ofensivo, no qual os laterais se tornam muito importantes”, completou Mateo Ponte.

Aliás, o Glorioso entra em campo no próximo domingo (21/04), diante do Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. Sob comando de Artur Jorge, os jogadores alvinegros vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato.

