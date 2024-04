Santos rescinde com lateral da base, o 33º jogador a deixar o clube

O lateral direito Rafael Gato, do sub-20 do Santos, teve seu contrato oficialmente é rescindido nesta sexta-feira (19). O jovem atleta é o 33° jogador da base a deixar o clube neste ano. Ele tinha contrato até dezembro de 2024, mas ainda tinha idade para atuar no elenco sub-17.

Ele chegou do Ska Brasil, atuou no time sub-17, mas não teve muita rodagem nos juniores. A base santista, aliás, vem passando por uma grande renovação desde o início do ano, já que outros 32 jogadores também deixaram o Peixe. Por outro lado, o clube contratou 27 atletas para as mais diversas categorias, do sub-15 ao sub-20.

Entre os jogadores que deixaram o Santos estão a saber: Diogo Correia (2003); João Inácio, Caio Padovam, Kauan Ferreira e Robert Souza (2004); Orlando Neto, Felipe Ferreira e Matheus Ramos (2005); Henrique Miranda, Kauã Souza, Rafael Gato (2006); Guilherme Dias, Pedro Diego, Pedro Levi, Asafe Mesquita, Murilo Coutinho, Luís Gustavo, Nicolas Fonseca, Pablo Souza (2007)

