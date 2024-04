Real Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O lendário Santiago Bernabéu será palco do clássico entre Real Madrid e Barcelona neste domingo (21), pela 32ª rodada do campeonato espanhol. O jogo começa a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir

El Classico terá a transmissão da ESPN e do serviço de streaming Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Após garantir uma vaga na semifinal da Champions League, o Real Madrid foca as atenções ao torneio nacional e sabe que uma vitória o encaminha para o título do campeonato espanhol. Atualmente, a equipe aparece com 78 pontos, oito a mais que o rival.

Na escalação, Carlo Ancelotti vai promover a volta de Tchouaméni ao miolo de zaga. Com isso, Nacho retorna ao banco de reservas.

Como chega o Barcelona

O Barça chega ao clássico com um ambiente carregado. Após ser eliminado na Champions League, o time de Xavi Hernández precisa dar uma resposta diante do seu maior adversário.

Além da importância psicológica da partida, o jogo vale como o último respiro do Barcelona na briga pelo título. Uma vitória diminui a vantagem para cinco pontos. Um novo revés deixa quase impossível a reação.

Na formação da equipe, Xavi Hernández vai contar com os retornos de Christensen e Sergi Roberto, suspensos no meio de semana.

Real Madrid x Barcelona

Campeonato Espanhol – 32ª rodada

Data e horário: 21/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi, Cancelo; Gündogan, Christensen, Frenkie de Jong; Pedri, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Xavi Hernández.

Árbitro: César Soto Grado

VAR: José María Sánchez Martínez

