PSG x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Francês com dez pontos de vantagem e um jogo a menos do que o vice-líder Brest (63 a 53), o PSG faz neste domingo (21/4) um clássico contra o Lyon, pela 30ª rodada da competição. Um novo triunfo deixará os parisienses ainda mais perto do tricampeonato e de seu 12º caneco da Ligue 1.

O Lyon, que tem John Textor (dono da SAF do Botafogo) como seu acionista majoritário, vem em recuperação. Afinal, após um início péssimo, está no meio da tabela, com 41 pontos, em oitavo lugar. Assim, este jogo também é uma prévia da final da Copa da França. Afinal, os dois times se enfrentarão na decisão, no dia 25/5.

Onde assistir

Este jogo terá a transmissão da Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como está o PSG

Luis Enrique está em alta após a surra que o PSG impôs ao Barcelona levando o time à semifinal da Champions. Para o clássico, há a possibilidade de iniciar com alguns astros no banco de reservas, mas a tendência é colocar força máxima. Portanto, o zagueiro Marquinhos e o astro Mbappé deverão estar nos 11. Luis Enrique, inclusive, disse que o PSG está muito ambicioso nesta temporada e que, por isso, nada melhor do que uma boa vitória sobre um dos seus rivais mais tradicionais.

“Embora eu tenha a certeza de que o jogo deste domingo é bem diferente do que teremos contra o Lyon na final da Copa, que tem uma importância diferente, nós queremos a vitória. Estamos na liderança do Francês, na final da Copa francesa e na semifinal da Champions. Queremos todos os títulos e o máximo de vitórias”, disse na coletiva.

Como está o Lyon

O treinador Pierre Sage não terá Tagliafico, que cumpre suspensão. Assim, a opção é escalar o brasileiro Henrique Silva na lateral esquerda. Então, como precisa de um bom resultado, o técnico deu a entender que entrará em campo com um esquema ousado. Desse modo, deve liberar Tolisso e jogar com três na frente: Cherki, Benrahma e Lacazette.

PSG x LYON

30ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 21/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Barcola e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

LYON: Anthony Lopes; Maitland-Niles, Mata, O’Brien e Henrique Silva; Caqueret, Matic e Tolisso; Cherki, Benrahma e Lacazette. Técnico: Piere Sage

Árbitro: François Letexier

Auxiliares: Mehdi Rahmouni et Julien Auber

VAR: Eric Wattelier

Jogos da 32ª rodada do Francês

Sexta-feira (19/4)

Nice 3×0 Lorient

Sábado (20/4)

Nantes 0x3 Rennes

Lens x Clermont

Domingo (21/4)

Le Havre x Metz – 10h

Lille x Strasbourg – 10h

Reims x Montpellier – 10h

Brest x Monaco – 12h05

Toulouse x Olympique – 14h

PSG x Lyon – 16h

