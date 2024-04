Farense x Benfica: onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta segunda-feira (22), o Benfica visita o Farense, no Estádio São Luís, no Faro, às 16h15 (de Brasília). Precisa vencer este jogo pela 30ª rodada para não ficar ainda mais longe do Sporting, atual líder da liga com 80 pontos. Afinal, as Águias, em segundo lugar, estão com 70. Ao fim desta rodada, restarão apenas mais 12 pontos em jogo. Já o Farense é apenas o 12º, com 31 pontos e também tem pontuar, pois a distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos.

Favorito a vencer, mesmo fora de casa, o Benfica tenta levantar o seu moral após a eliminação na Liga Europa. Na semana passada, a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Olympique e disse adeus às chances de título europeu.

Onde assistir

A ESPN3, Star+ e RTP Internacional transmitem a partir das 16h15 (de Brasília).

Como está o Benfica

O técnico Roger Schmidt não conta com Bernat, machucado. Contudo, ele terá quase a força máxima. Mas deve manter um esquema 4-2-3-1, com Di María sendo o municiador de Arthur Cabral no ataque. Roger vem sendo muito questionado pela campanha irregular do Benfica na temporada. Afinal, o título português é quase impossível e o time foi eliminado nas quartas da Liga Europa para o Olympique debaixo de muita crítica.

“Quando assinei o novo contrato, fiz com o objetivo de fazer o meu trabalho aqui o melhor possível. Mas sei das expectativas do Benfica. É um clube muito exigente”, disse Roger, querendo se sustentar no cargo.

Como está o Farense

Por outro lado o Farense não tem maiores pretensões na competição, a não ser lutar contra o rebaixamento. Em décimo lugar, com 31 pontos, o time de Faro está apenas três pontos à frente do Portimonense, que é o 16º e ocupa a zona de playoff do rebaixamento. Assim, ganhar em casa nesta altura será importantíssimo para se manter na primeira divisão.

Mas, para este jogo, o treinador José Mota não terá o seu artilheiro, Bruno Duarte, suspenso. Além dele, Mattheus Oliveira – filho do tetracampeão Bebeto – também está suspenso.

Farense x Benfica

30ª Rodada do Campeonato Português

Data e horário: 21/4/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio São Luís, Faro (POR)

FARENSE: Velho; Pastor, Silva, Rossi e Talys; Falcão, Barbosa, Caseres e Matias; Belloumi e Balde. Técnico: José Mota

BENFICA: Soares; Bah, Silva, Morato e Carreras; Mario e Neves; Campos, Silva e Di Maria; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: Gustavo Correia

Auxiliares: Inácio Pereira e Luís Costa

VAR: André Narciso

Jogos da 30ª rodada do Português

Sexta-feira (19/4)

Rio Ave 1×1 Arouca

Sábado (20/4)

Moreirense 0x1 Gil Vicente

Boavista 1×1 Estrela da Amadora

Braga 2×1 Vizela

Domingo (21/4)

Chaves 2×2 Estoril

Famalicão 2×2 Portimonense

Casa Pia 1×2 Porto

Sporting 3×0 Guimarães

Segunda-feira (22/4)

Farense x Benfica – 16h15

