Sonho do Fluminense, Thiago Silva vai deixar o Chelsea ao fim da temporada, diz jornalista

Após a eliminação do Chelsea na Copa da Inglaterra, Thiago Silva revelou que já tomou a decisão sobre o futuro de sua carreira. Assim, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o zagueiro brasileiro não vai renovar contrato com os Blues. O jogador, que é um dos sonhos do Fluminense para a sequência da temporada, possui vínculo até 30 de junho e ficará livre no mercado.

"Vocês vão saber nos próximos dias. Eu não quero dizer nada agora com a minha cabeça na derrota, com um pouco de tristeza. Mas cedo ou tarde vai acontecer. Eu já tomei a decisão na minha cabeça, já tenho”, disse Thiago Silva, à Hayters TV.

Aos 39 anos, o defensor deve ficar livre no mercado em breve. Isso porque a direção do clube inglês pretende fazer uma reformulação no elenco após uma temporada frustrante.

O atleta conquistou com a camisa do Chelsea uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes pelo clube, Na atual temporada, soma 32 partidas e marcou quatro gols.

Sonho antigo

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”. No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, que deixou o clube recentemente em direção ao Goiás.

