John Textor viraliza nas redes sociais andando de skate

Ligado a várias polêmicas, sobretudo no que se refere a arbitragem do futebol brasileiro, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, voltou a viralizar nas redes sociais, neste fim de semana.

O motivo, aliás, foi curioso. O estadunidense foi visto dando voltas de skate em Saquarema, no Rio de Janeiro. Inclusive, essa não é a primeira vez que ele é filmado praticando esportes.

Aliás, em março ele foi visto também andando de skate, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após deixar um evento promovido pelo Botafogo.

Textor promessa do skate

Afinal, quem acha que andar de skate é algo novo para John Textor, está muito enganado. Pois ele praticava o esporte nos anos 70, quando tinha 12 anos, e era considerado um prodígio. Ele, inclusive, conquistou o campeonato Bowl Riding, um dos principais da época e recebeu US$ 4 mil.

Textor, aliás, competia na modalidade freestyle, na Califórnia, e se destacava nas provas livres, conhecida também como “street”.

Para ter uma ideia, em 1978 ele rivalizou com Rodney Mullin, uma lenda do skate, conhecido também como criador das manobras kickflip, heelflip e ollie.

