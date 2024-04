Danilo Barbosa elogia elenco do Botafogo e analisa trabalho de Artur Jorge: ‘Um estilo novo’

Com um gol marcado e um pênalti sofrido, Danilo Barbosa iniciou em campo como titular e teve participação decisiva no jogo entre Botafogo e Atlético-GO. O volante concedeu uma entrevista depois da partida e rasgou elogios para os jogadores alvinegros.

“Independentemente de jogar de titular, no meio ou atrás como zagueiro, procuro sempre dar meu melhor para auxiliar meus companheiros e isso é recíproco da parte de todos. Temos um grupo muito bom. Desde o ano passado temos um ambiente muito solidário, sem vaidade. Na primeira conversa que tive com o mister, falei que era um grupo muito bom, mesmo os que chegarem são uma rapaziada de bom coração, trabalhadora, que sempre procura focar no coletivo e isso vai sobressair jogo a jogo”, disse Danilo Barbosa para Botafogo TV.

LEIA MAIS: Após chegar em Brasília, Textor parabeniza Senado: ‘É o primeiro governo que decidiu enfrentar esta questão’

Trabalho de Artur Jorge no Botafogo

Em seguida, Danilo Barbosa analisou as primeiras semanas de Artur Jorge no Botafogo. O português vem tentando adaptar um novo estilo de jogo no clube.

“É um estilo novo de jogo. Vamos tentar colocar em prática e aprimorar jogo por jogo. Essa pressão é um ponto forte da nossa equipe quando joga em casa. Por vezes, quando não conseguimos pressionar, acabamos sofrendo. O treinador vem pedindo muito isso, para sempre pressionarmos, porque quando somos pressionados sentimos dificuldade para sair jogando e criar. Aqui dentro da nossa casa tem que ser nossa fortaleza, pressionar do início ao fim e buscar sempre o gol”, afirmou Danilo Barbosa.

Com gols de Júnior Santos, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Monetes, o Glorioso goleou o Dragão por 5 a 1 no Nilton Santos e somou mais três pontos no Brasileirão. Assim, os jogadores alvinegros agora entram em campo na quarta-feira (24/04), diante do Universitario, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Danilo Barbosa elogia elenco do Botafogo e analisa trabalho de Artur Jorge: ‘Um estilo novo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.