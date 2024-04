O meia Renato Augusto deve ser um reforço para o técnico Fernando Diniz para o próximo jogo do Fluminense, na quinta-feira (25), contra o Cerro Porteño, pela Libertadores-2024.

Segundo o portal “Ge”, o jogador estará entre os relacionados para o duelo, a acontecer em Assunção, capital do Paraguai. pela terceira rodada. Ainda segundo o portal, o atacante Keno, porém, será preservado.

LEIA MAIS: Fluminense pode atuar próximos seis jogos fora do RJ; entenda

Renato Augusto está fora de ação desde o dia 4 de abril, quando deixou o gramado contra o Alianza Lima com dores na panturrilha esquerda. Desde então, esteve em recuperação e, nesta semana, passou a treinar com bola com o resto do grupo.

Já Keno, por sua vez, tem sua situação vista com mais cautela. Ele não atua há ainda mais tempo que Renato Augusto: desde 16 de março não pisa em campo. Desde então, sofre com um entorse no tornozelo esquerdo. Keno já estava treinando com o elenco, mas sentiu dores nos movimentos, sendo assim, poupado.

Outros desfalques do Fluminense para encarar o Cerro, na quinta são: Thiago Santos, Gabriel Pires, Marlon e Lelê.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense terá retorno de Renato Augusto contra o Cerro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.