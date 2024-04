Deportivo Garcilaso x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Cuiabá vai até o Peru para enfrentar o Deportivo Garcilaso pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Deportivo Garcilaso

O clube peruano chega para esta partida com três pontos e de olho na liderança da chave. Para isso, porém, além da vitória, terá de torcer por um tropeço do Lanús (ARG) diante do Metropolitanos (VEN). O principal aliado é o fato de jogar na altitude de 3.400 metros da cidade de Cusco.

Como chega o Cuiabá

Com quatro pontos, o Dourado pode dar passo importante para buscar a classificação em caso de vitória. O clube mato-grossense está em Lima, capital do Peru, desde domingo. Nesta segunda, aliás, o técnico Luiz Fernando Iubel comandou treino no CT do Sporting Cristal. Nesta terça o elenco segue para Cusco horas antes da partida a fim de minimizar os efeitos da altitude.

DEPORTIVO GARCILASO X CUIABÁ

Copa Sul-Americana 2024 – Terceira rodada – Grupo G

Data e horário: 23/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)

DEPORTIVO GARCILASO: Diego Penny; Christian Ramos, Salazar e Luis Caicedo; Carlo Diez, Lojas, Beltrán e Alexi Gómez; Erustes, Bazán e Gentile. Técnico: Bernardo Redín

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme; Denilson, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Dennys Guerrero (EQU) e Edison Vásquez (EQU)

VAR: Juan Lara (CHL)

