Kauê é acusado de agressão por ex-namorada, e Botafogo afasta o atleta

O meio-campista Kauê foi afastado do Botafogo na noite desta segunda-feira. Ex-namorada do jogador, Isabella Rodrigues acusa o atleta de 19 anos de agressão e prestou queixa em uma delegacia.

“Eu não iria falar, mas ele é uma figura pública que todos idolatram. Eu respondo todos os fãs dele porque ele nunca respondeu nenhum fã, ele não gosta dos fãs. Estou aqui esperando minha mãe chegar porque estou indo para a delegacia dar parte dele porque isso não existe. Não vou apanhar de homem, ainda mais de um moleque de 19 anos. O motivo foi porque ontem eu tomei clonazepam para me matar. Tentei me matar, tomei duas caixas por mil motivos que estão acontecendo aqui. Não estou bem, quase bati na minha mãe… Surtei, gente. Quem já tomou clonazepam sabe, mas ele não soube lidar. Na realidade, ele soube lidar do jeito dele. E eu não vou aceitar isso de ninguém. Estou falando aqui porque vou falar mesmo. Se ele teve peito para fazer, ele tem que ser peito para assumir”, disse Isabella em vídeo postado nas redes sociais.

Após prestar queixa, Isabella Rodrigues gravou outro vídeo e disse que “a Justiça vai provar” a agressão.

“Estou saindo da delegacia agora, já estou com o B.O. (boletim de ocorrências) na mão. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora tô indo para o IML (Instituto Médico Legal). Está na mão da Justiça. Quem acredita em mim, acredita. Quem não acredita, a Justiça vai provar”, declarou.

Botafogo afasta Kauê

Após tomar conhecimento da situação, o Botafogo emitiu nota e comunicou o afastamento do jogador. Kauê, aliás, treinou normalmente nesta segunda-feira.

“O Botafogo tomou conhecimento no início da noite desta segunda (22) de relatos de agressão envolvendo o atleta Kaue e sua ex-namorada Isabella. Por decisão da Diretoria, o jogador será afastado por tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes. O Botafogo repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres”, declarou o Alvinegro.

Veja imagens compartilhadas por Isabelle Rodrigues

