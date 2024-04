Olympiacos é campeão europeu sub-20 e vai encarar o Flamengo no Mundial

O Olympiacos, da Grécia, conquistou a Uefa Youth League, nesta segunda-feira (22/4) e se tornou o novo campeão europeu sub-20. A equipe grega bateu os italianos do Milan por 3 a 0, assegurando o título do torneio pela primeira vez. Além do título, o clube grego assegurou uma vaga no Mundial de Clubes da categoria, onde enfrentará o Flamengo, campeão sul-americano.

Aliás, os gregos construíram a vitória sete minutos, no começo do segundo tempo. Aos cinco minutos, Moutzakitis abriu o placar em cobrança de pênalti. Dois minutos depois Papakanellos marcou mais uma vez para o Olympiacos. Por fim, aos 11, Bakoulas recebeu cruzamento e finalizou de bicicleta, fechando o placar com um golaço.

Olympiacos x Flamengo

Agora, o Olympiacos ganhou a credencial para disputar o Mundial de Clubes. O adversário será o Flamengo, que venceu o Boca Juniors (o atual campeão mundial), em março e conquistou a Libertadores sub-20. Foi a primeira vez que o Rubro-Negro ganhou esta competiçãol. O Mundial ainda não tem data definida, mas a expectativa é de que aconteça em agosto. O local do duelo também não está confirmado.

