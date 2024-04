Patrick é apresentado e não esconde felicidade: ‘O Santos queria contar comigo’

O Santos apresentou nesta terça-feira (23), o meia Patrick, que estava no Atlético-MG. Contratado na última semana, o atleta chega na Vila Belmiro por empréstimo até o final da temporada. Depois, o Peixe obrigatoriamente terá de comprá-lo em janeiro de 2025, em 12 parcelas de pouco mais de R$ 400 mil. Na sua coletiva de apresentação, o jogador explicou o motivo de escolher o Alvinegro Praiano.

“Quando terminou o ano e iniciou pré-temporada, começam também as especulações. O Santos teve carinho por mim, queria contar comigo. Mas infelizmente não estava bem no Atlético-MG. Nesse período, até a minha chegada agora, a gente foi conversando. Meu estafe e diretoria. Até chegarmos em algo que fique bom para todos. Deu certo. Independente da divisão, temos que respeitar, porque tem uma história gigantesca. Olhei com carinho e respeito, me senti lisonjeado. Acabou acontecendo, estou muito feliz e espero fazer um grande trabalho”, disse Patrick.

Aliás, o meia já treinou com seus companheiros e pode ser uma novidade no Santos para o duelo contra o Avaí, no próximo domingo (28), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Patrick já se mostrou ansioso para estrear e se colocou à disposição de Fábio Carille.

“A recepção foi a melhor possível. Já conhecia alguns jogadores, clube, diretoria, funcionários. Todos me receberam muito bem, vamos nos adaptando. O grupo é sensacional, trabalhador. Além disso, a estrutura do clube é boa, te dá todas as condições. A gente chega para tentar ajudar e somar. Eu já estou à disposição. Mas aí vai do departamento e da comissão técnica decidir se vou ou não para o jogo. O mais rápido possível.”

Patrick chega focado no principal objetivo do Santos

Além disso, Patrick chegou na Vila Belmiro sabendo do grande objetivo do ano: voltar para a Série A. O meia afirmou que o Peixe precisa encara a segunda divisão como a ”competição de suas vidas”.

“Quando a gente chega no clube, precisa entender o objetivo e se dedicar por ele. Hoje, o Santos disputa a Série B. Independente de outras competições que já disputei, mas a realidade hoje é essa e temos que encarar como a competição da nossa vida para retornar para onde queremos. Eu vou dar sempre meu melhor para ajudar o Santos”, contou.

Por fim, o jogador acabou questionado se acredita que foi a principal contratação do Santos na temporada. Contudo, para Patrick, não existe isso de principal reforço, mas sim um elenco forte.

“Tem muitas equipes que usam três destros, vamos usar três canhotos. Uma responsabilidade grande estar aqui. Não tem essa de principal contratação, todos têm sua importância no grupo. Responsa para quem ama e respeita a história do futebol. Queremos participar desses momentos. Está sendo uma honra”, finalizou.

