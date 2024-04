Aston Villa renova contrato do técnico Unai Emery até 2027

O Aston Villa anunciou, nesta terça-feira (23), que chegou a um acordo para a renovação do contrato de Unai Emery até 2027. O técnico chegou ao Aston Villa em outubro de 2022 e além do título da Liga Conferência, o espanhol faz um grande trabalho no clube de Birmingham, que atualmente briga por uma vaga na próxima edição da Champions.

Assim, aos 52 anos, o treinador espanhol celebrou a permanência no clube por mais três temporadas.

“Estamos aproveitando nosso caminho com os torcedores do Villa, os proprietários do clube, a diretoria e este ótimo grupo de jogadores do qual nos orgulhamos. Temos um bom ambiente e a estrutura certa para desenvolver este clube de futebol”, disse o treinador após acertar a renovação de contrato.

“Devemos manter o espírito de trabalho árduo, decisões inteligentes e coordenação com a propriedade que encontramos durante este tempo. Trabalharemos para melhorar cada vez mais. E exigiremos uns dos outros. A ambição já é, e deve sempre ser, o lema deste projeto”, completou.

