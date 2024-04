Mulher de jogador do Fluminense termina casamento após festa na concentração

A esposa do atacante John Kennedy, Viviane Barros, resolveu terminar o relacionamento com o jogador após receber a notícia que o marido promoveu, com outros atletas, uma festa na concentração do Fluminense.





A “festinha” ocorreu antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira (23), o Fluminense comunicou a suspensão de quatro jogadores por duas partidas por “atos de indisciplina”. Além de Kennedy, estavam juntos Kauã Elias, Arthur e Alexsander.

O “ge” foi o primeiro a informar sobre o caso. De acordo com o portal, os atletas convidaram algumas mulheres e fizeram uma festa. No entanto, a situação incomodou outros hóspedes que reclamaram com o estafe do Fluminense.

Mulher de Kennedy posta mensagem

Após o anúncio do afastamento de John Kennedy, a esposa dele, Viviane Barros, decidiu acabar com o relacionamento. Aliás, ela postou nas redes sociais uma mensagem enigmática.

“Palavras se vão, mas cicatrizes ficam como testemunhas silenciosas do que foi dito”, publicou Viviane.

Aliás, essa não é a primeira separação do casal. Em fevereiro de 2024, eles também separaram quase pelo mesmo motivo. Na ocasião, afinal, a influenciadora desconfiou que o jogador a estava traindo.

