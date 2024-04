Tévez é internado na Argentina com fortes dores no peito

Ex-jogador do Corinthians e atual técnico do Independiente, Carlitos Tévez foi internado, na última terça-feira (23), com fortes dores no peito. Ele está em um hospital em Martínez, na província de Buenos Aires.





O atual time de Tévez postou um comunicado informado da internação. Ainda na publicação, foi falado que Tevez passou por exames, mas os resultados apresentaram “anormalidades”. Assim, o ex-atleta ficará na unidade hospitalar para investigar mais sobre a sua saúde.

Tévez, atualmente trabalha, como treinador. Ele também já comandou o Rosário Central. O ex-atacante foi revelado pelo Boca Juniors e tem passagens por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua, da China. Ele também jogou pela Seleção Argentina.

