Bolívar x Flamengo: Tite opta por escalar três zagueiros na Libertadores

Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24/04), às 21h30 (de Brasília), em La Paz, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Além dos sete desfalques confirmados, Tite pretende iniciar em campo com três zagueiros na Bolívia. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Escalação do Flamengo

Tite optou por escalar um trio defensivo com Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz. Assim, Lorran, que estava previsto para iniciar em campo, deve ser opção no banco de reservas. Portanto, Bruno Henrique, que gosta de atuar pelos lados do campo, fica como homem de referência no ataque rubro-negro.

A provável escalação conta com Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz; Wesley, Igor Jesus, Gerson e Viña; Gerson, Victor Hugo e De La Cruz; Bruno Henrique. Com 3500 metros de altitude, os jogadores rubro-negros vão em busca da primeira vitória como visitante na Libertadores.

O Flamengo conta com muitos desfalques em campo. Afinal, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Allan, Arrascaeta e Pedro foram poupados e sequer viajaram para Bolívia. Além disso, Everton Cebolinha, com uma lesão na panturrilha direita, também está cortado do jogo.

