O Santos apresentou, nesta quarta-feira (24), o lateral-esquerdo Escobar. Ele estava no Fortaleza e chega ao Santos em uma troca que enviou Felipe Jonatan para o Leão do Pici. O jogador ficou marcado nesta temporada por ser o que mais se feriu no atentado ao ônibus do Tricolor Cearense, em um jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste.

Escobar sofreu um traumatismo cranioencefálico e levou 13 pontos no rosto, três deles no lábio e outros dez no supercílio direito. Contudo, o lateral disse que já se recuperou psicologicamente e se mostrou ansioso para atuar pelo Santos.

“Foi uma loucura o que aconteceu. Mas é algo que ficou para trás. Estou muito bem. Voltei a jogar bem forte e rapidamente. Foram mais ou menos 20 dias longe dos campos. O trabalho é assim, de muita exigência. Tem que ter a cabeça forte e eu voltei muito bem”, disse Escobar.

Escobar teve ajuda de ”velho amigo” para fechar com o Santos

Além disso, o lateral-esquerdo mostrou-se bastante empolgado em já estrear com a camisa do Peixe e revelou que ligou para o atacante Guilherme, com quem jogou junto no Fortaleza, para saber mais do Santos.

“Eu já cheguei treinando com os jogadores que ficaram fora da última partida. Estou bem, me sinto forte. Já vinha jogando e me sinto preparado. Estou pronto. Aliás, falei com o Guilherme, que esteve comigo no Fortaleza. O Fortaleza falou que o Santos estava interessado, eu liguei para o Guilherme e ele falou: “vem, irmão, que vai ser muito feliz. Uma gente nova, equipe nova, treinador novo”. Pensei um ou dois dias e falei com os dirigentes do Fortaleza para fazer todas as coisas para estar aqui agora”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Escobar é apresentado no Santos e diz que superou atentado no Fortaleza apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.