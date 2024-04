Filho de Robinho faz homenagem: ‘Melhor pai do mundo’

Robinho segue preso, no Tremembé, há pouco mais de um mês, cumprindo pena de estupro na Itália, em 2013. Aliás, o filho dele já desfila dos gramados do futebol de base do Brasil e fez uma homenagem ao pai.

Afinal, o jovem lembrou do pai ao marcar um gol na goleada do Santos por 5 a 0 sobre o Jabaquara, no último fim de semana, em partida do Campeonato Paulista Sub-17. Juninho marcou o segundo gol. Ele atua como meia esquerda e veste a camisa 11 do Peixe.

Após balançar as redes, o jovem levantou a camisa com a frase: “Deus me deu o melhor pai do mundo”.

Filho do Robinho tá como? pic.twitter.com/xnjsB08kWb — SFC – News (@fpm2004) April 21, 2024

Robinho recentemente pronunciou sobre a prisão. Em comunicado publicado no Instagram, escrito e publicado por sua assessoria de imprensa, o ex-atleta voltou a falar que é inocente e teve seus direitos violados.

Robinho segue preso desde o fim de março. Ele está em cela ao lado de um homem de 22 anos acusado de “induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação”. O ex-jogador está no Tremembé 2, presídio conhecido por receber casos de grande repercussão nacional. O local, por exemplo, já contou com presos como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves.

