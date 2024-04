Brighton x Manchester City: escalações e onde assistir

Ainda com sonho de conquistar a Premier League, o Manchester City volta a campo nesta quinta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Falmer Stadium, em partida atrasada da 29ª rodada. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola contou com a derrota do Liverpool no clássico contra o Everton e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória fora de casa.

Como chega o Brighton

Além da complicada missão de segurar o poderoso Manchester City, o Brighton não vive um bom momento na temporada, com quatro partidas consecutivas sem vitória.

Ao mesmo tempo, o técnico Roberto De Zerbi está com diversos problemas no elenco e o clube está com o departamento médico cheio. Solly March, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, James Milner, Adam Webster e Tariq Lamptey, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Pervis Estupiñán, Enciso, Evan Ferguson e Billy Gilmour aparecem como dúvidas.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o time comandado por Pep Guardiola chega embalado para o jogo desta quinta-feira e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória. Dessa maneira, a equipe vem de uma classificação na FA Cup e aparece como favorita para somar mais três pontos no Campeonato Inglês.

No entanto, os atuais campeões da Premier League também enfrentam baixas importantes nesta reta final da temporada. Erling Haaland e Phil Foden, principais jogadores do ataque do City, vão desfalcar o time nesta quinta-feira.

Brighton x Manchester City

Partida atrasada da 29ª rodada da Premier League

Data e horário: quinta-feira, 25/04/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING).

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Igor; Gross, Baleba; Adingra, Lallana, Pedro; Welbeck. Técnico: Roberto De Zerbi.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Alvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Jarred Gillett (ING).

VAR: John Brooks (ING).

Onde assistir: ESPN e Star+

