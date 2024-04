O atacante Bruno Henrique lamentou a derrota do Flamengo para o Bolívar (BOL), pela Libertadores, e citou as dificuldades de jogar na altitude. O Rubro-Negro não resistiu aos 3.600 metros acima do nível do mar, mas o camisa 27 pediu cabeça erguida para a sequência do torneio.

“Quando a gente conseguia aproximar e jogar perto, a gente conseguia fazer alguma coisa. Quando a gente começou a jogar pela bola longa, ficou mais difícil. A bola aqui é mais difícil de dominar, corre muito. Mas agora temos os jogos em casa e temos que vencer porque é o que nos resta. Jogamos com a equipe um pouco modificada hoje, o que prejudicou um pouco. Mas temos que colocar na cabeça que Libertadores é difícil, jogar na altitude é mais ainda. Agora é vencer os jogos que a gente tem dentro de casa”, analisou o atacante.

Bruno Henrique criticou o fato de jogar na altitude e disse que “isso é desumano”. Segundo ele, a falta de fôlego prejudica muito.

“É desgastante, não estamos acostumados com a altitude. Acaba que sentimos mais o fôlego. Quando precisa, não vem. Isso é desumano, mas fazer o quê? É da Libertadores”, finalizou BH.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruno Henrique analisa derrota do Flamengo e fala sobre altitude: ‘É desumano’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.