Fabrício Bruno e Lorran lamentam derrota do Flamengo na altitude

O zagueiro Fabrício Bruno comentou a exibição do Flamengo na derrota para o Bolívar (BOL) e lamentou o resultado. O Rubro-Negro sucumbiu aos 3.600 metros de altitude de La Paz, e o defensor frisou o desgaste de jogar nestas condições. O camisa 15, porém, disse que a equipe precisa manter o foco para buscar a classificação.

“A gente veio com a equipe bastante modificada, um jogo muito difícil. A equipe deles sabe usar muito bem o fator altitude. Eles sabem o tempo de bola, a bola tem uma velocidade a mais, foram felizes ali em dois gols… Mas agora é ter tranquilidade e cabeça no lugar, pois não tem nada perdido. A gente volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e depois a gente tem os três jogos da fase de grupos da Libertadores para conquistar nossa vaga para as oitavas de final”, disse Fabrício Bruno.

O jovem Lorran, de 17 anos, que entrou no segundo tempo, também reclamou de jogar acima do nível do mar. O meia-atacante citou a dificuldade e disse que falta fôlego para correr.

“É muito difícil jogar na altitude, desgasta muito. Quando corre é difícil de recuperar o oxigênio, muito difícil. O jogo também não foi fácil, mas agora é descansar e focar na próxima batalha”, analisou Lorran.

