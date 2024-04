Tite diz que precisou poupar no Flamengo: ‘Não estourar atletas’

“A ciência já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade, está desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá. A responsabilidade é minha, porque a definição da equipe é minha, mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência. Aí fica muito fácil. A qualidade técnica começa a se perder, começa a errar passe. Esses são todos os indícios para dar dois. Respeito a pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol, é só procurarmos informações verdadeiras: risco e estratégia. A opção foi em cima disso, e a responsabilidade maior é do técnico, que escala”, disse Tite.

O Rubro-Negro entrou em campo com um esquema com três zagueiros, mas fez uma alteração tática do decorrer do primeiro tempo. Léo Ortiz, que começou na defesa junto com Fabrício Bruno e David Luiz, passou a jogar mais adiantado, como volante. O treinador explicou.