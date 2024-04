Santos deve ter novidade entre os titulares para enfrentar Avaí

Para enfrentar o Avaí pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos deve ter JP Chermont como novidade entre os titulares. Após Aderlan lesionar a mão esquerda e passar por cirurgia, o jovem lateral-direito treinou e possivelmente irá ganhar uma nova chance na equipe do técnico Fábio Carille.

Revelado nas categorias de base do Peixe, o garoto de 18 anos já caiu nas graças do torcedor santista. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

JP esteve em campo em seis jogos até agora, porém, apenas uma como titular, que foi justamente na partida de ida da final do Paulistão contra o Palmeiras, quando o Peixe venceu por 1 a 0.

JP Chermont tem a concorrência de Rodrigo Ferreira e Hayner. Esse último vem sendo improvisado na lateral-esquerda e deve se manter lá contra o Avaí mesmo com a chegada do lateral-esquerdo Escobar, vindo do Fortaleza.

O Santos também deve ter mudanças no setor ofensivo. Julio Furch, recuperado de lesão, volta ao time titular e Morelos retorna ao banco de reservas após passar por um processo de perda de peso. Recém-contratado, o meio-campista Patrick ainda não está à disposição de Fábio Carille para o confronto contra o Avaí.

O Santos deve entrar em campo com a provável escalação: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Julio Furch.

