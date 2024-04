Influenciadora digital e ex-noiva de Neymar, Bruna Biancardi usou as redes sociais, na noite de quarta-feira (24), para postar sua rotina. No entanto, com as especulações da volta do relacionamento com o jogador brasileiro, ela colocou uma trilha sonora que chamou muita atenção, com a música “Dedo do Meio”, do músico Murilo Huff. A canção fala sobre superação.

O vídeo foi publicado no feed do Instagram de Biancardi. Na publicação, ela mostrou diversos momentos do seu dia a dia, como se arrumar, brincar com cachorros e até cozinhar enquanto bebia vinho.

“E o principal, se arrumou por dentro”, colocou Bruna na legenda.

Aliás, a música escolhida por Bruna é justamente para falar sobre superação após o fim de um relacionamento ruim.

“O som batendo e os graves balançando o seu cabelo / E o copo cheio / A superação dela veio / E pra mim, dedo do meio”, diz o refrão da música do cantor Murilo Huff.

Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Os indícios de uma volta entre Neymar e Biancardi começaram no início do mês. Na ocasião, Neymar postou no Instagram uma foto e marcou Bruna pedindo para segui-lo novamente. Todavia, no aniversário da influenciadora, a situação ficou ainda mais clara. Afinal, o jogador brasileiro postou uma mensagem para a ex.

“Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos… Você é incrível… Parabéns linda”, ele escreveu.

Após isso, a modelo finalmente voltou a ser uma das seguidoras do jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruna Biancardi usa ‘Dedo do Meio’ após rumores de reconciliação com Neymar apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.