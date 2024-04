O jornalista e comentarista esportivo Renato Maurício Prado disparou contra o trabalho de Tite no Flamengo. A situação ocorreu após a derrota do Flamengo para o Bolívar-BOL, na quarta-feira (24), por 2 a 1, pela Copa Libertadores.

O comentário surgiu com a decisão de Tite em poupar atletas para o jogo. Aliás, o jornalista também detonou o volante Gerson.

“Está na hora da gente falar a verdade, na lata, o trabalho do Tite é uma bosta. Uma vitória, um empate e uma derrota na Libertadores? Gente, não dá para levar a sério um treinador que é pautado pelo departamento médico e pelo setor de fisiologia. Um treinador que não tem peito para dizer: ‘Isso é Libertadores, eu preciso jogar com o que eu tenho de melhor'”, disse inicialmente.

Assim, RMP ironizou a postura de deixar vários atletas no Brasil durante a disputa de uma Copa Libertadores.

“Professor Adenor teve a brilhante ideia de, no 21º jogo da temporada, ele continua a poupar, e dessa vez, de forma ampla e irrestrita. Deixou oito titulares no Brasil e levou um time cheio de reservas. A garotada fez até mais bonito que alguns veteranos, como o Gerson, que teve uma participação ridícula, teve um lance na área para empatar e deu um peteleco”, concluiu.

Afinal, o Rubro-Negro é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos. O Bolívar, por sua vez, é o líder disparado, com nove somados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Comentarista dispara contra trabalho de Tite no Flamengo: ‘Uma bosta’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.