O São Paulo encara o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira (25), às 21h, fora de casa, pela terceira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. A partida também vai marcar o primeiro embate de Luis Zubeldía como técnico do Tricolor Paulista. Contudo, o treinador argentino terá um retrospecto negativo pessoal para superar em sua estreia.

Afinal, antes de fechar com o São Paulo, Zubeldía estava à frente da LDU, onde conquistou o Campeonato Equatoriano e a Copa Sul-Americana. Contudo, nesta segunda passagem pelo time do Equador, ele nunca conseguiu vencer o Barcelona de Guayaquil.

Luis Zubeldía retornou à LDU após quase dez anos no segundo semestre de 2022 para sua segunda passagem pelo clube. Ele deixou o cargo no início de 2024. Neste período, enfrentou o Barcelona de Guayaquil três vezes, somando um empate e duas derrotas.

Em sua primeira passagem pela LDU, contudo, Luis Zubeldía teve mais sucesso. Entre 2014 e 2015 o treinador argentino enfrentou o Barcelona de Guayaquil oito vezes, somando quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Zubeldía também teve passagem no Barcelona-EQU

Aliás, vale lembrar que Zubeldía também já treinou o Barcelona de Guayaquil, entre 2011 e 2012. Ele foi responsável por construir o time que seria campeão equatoriano naquele ano, mas saiu antes do fim da competição. Entretanto, ele disse que guarda um carinho imenso pelo clube.

“Tenho carinho pelo Barcelona, sempre querem que eu volte. Nesse respeito, vou defender as cores do São Paulo. Sou agradecido a um clube que se portou bem comigo”, disse Zubeldía, em sua apresentação no São Paulo.

Contudo, o São Paulo aposta mais na experiência que o treinador tem sobre o adversário. Caso consiga um triunfo no Equador, o Tricolor pode dar um passo importante rumo a classificação as oitavas de final da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zubeldía faz sua estreia contra rival que foi sua pedra no sapato no ano passado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.