Herói em 2023, John Kennedy segue sem atuar pelo Fluminense na Libertadores 2024

O Fluminense viveu uma das melhores temporadas de sua história e um dos principais protagonistas foi John Kennedy, que marcou o gol do título da Libertadores em 2023. Além disso, o jovem estufou a rede contra todos os adversários que o Tricolor enfrentou nos mata-matas. O atacante, no entanto, ainda não entrou em campo na atual edição do torneio continental.

Nas duas primeiras rodadas do Grupo A, o camisa 9, assim como Diogo Barbosa, ficaram de fora em virtude de uma suspensão. Com a expulsão na final da Recopa Sul-Americana, diante da LDU, o centroavante não participou de dois jogos organizados pela Conmebol. O retorno seria justamente diante do Cerro Porteño, nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla.

Contudo, o Fluminense afastou o atacante ao lado de Alexsander, Kauã Elias e Arthur por atos de indisciplina na concentração antes do clássico com o Vasco. O quarteto realizou uma festa com a presença de mulheres no hotel. Assim, um funcionário do local denunciou ao clube sobre a reunião, que internamente foi considerada “fora do tom” e incomodou lideranças do elenco, que eram a favor da concentração.

Volta aos treinos

O quarteto se reapresentou nesta quarta-feira (24) para começar um programa de treinos. Como forma de punição, o grupo treinará à parte do restante do elenco. Os jogadores do Fluminense, aliás, estão em Assunção, capital do Paraguai, onde enfrentam o Cerro Porteño e, em seguida, partirão para São Paulo, onde medem forças com o Corinthians, no domingo (28), pelo Brasileirão.

Quem não constou na lista de relacionados para o duelo ficou no CT Carlos Castilho, seguindo normalmente com a rotina do clube. A atividade do quarteto será semelhante a dos jogadores, que são desfalques e não viajaram com o restante do elenco.

