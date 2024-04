Mário destaca presença do Fluminense no museu da Conmebol: ‘Eternizado como campeão’

Uma comitiva do Fluminense visitou, nesta quarta-feira (24), o Museu da Conmebol, localizado ao lado do hotel onde a equipe está concentrada, em Luque, no Paraguai. Por lá, os jogadores puderam ver de perto lembranças da conquista inédita do título da Libertadores, em 2023. Quem também exaltou a presença do Tricolor no local foi o presidente do clube, Mário Bittencourt.

“Já tinha visitado o museu em 2018, e as únicas referências ao Fluminense eram os anos de participação em Libertadores e à final de 2008, que sempre nos doeu bastante. E poder voltar aqui, seis anos depois e como presidente do clube, trazer nossos jogadores, comissão técnica e staff para ver que o Fluminense está eternizado no museu como campeão da Libertadores e da Recopa é muito gratificante. Nos deixa muito feliz e emocionado, mas também aumenta nossa responsabilidade”, afirmou o mandatário.

O grupo contou com as presenças do Mário Bittencourt, do diretor de futebol Paulo Angioni e do diretor de planejamento esportivo Fred, do coordenador administrativo Marcelo Penha. Além de membros da comissão técnica e dos atletas Germán Cano, Paulo Henrique Ganso, Douglas Costa, Samuel Xavier, Vitor Eudes, Felipe Alves e Calegari.

Nos últimos meses, o Tricolor conviveu com um dos melhores momentos de sua história. Dessa forma, o clube carioca conquistou o título da Libertadores, em 2023, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, no Maracanã. Na sequência, o estádio foi palco de mais um título continental. O da Recopa Sul-Americana, sobre a LDU, do Equador, encerrando a sombra dos vices de 2008 e 2009.

Cerro x Fluminense

A bola rola às 19h (de Brasília) no estádio Nueva Olla, em Assunção. O Fluminense é o líder do Grupo A, com quatro pontos, enquanto o Cerro vem em terceiro, com três. Colo-Colo (CHL) é o segundo da chave, também com quatro, mas saldo inferior ao do Tricolor e um jogo a mais.

