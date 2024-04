Morelos é reintegrado e relacionado para duelo contra o Avaí

Morelos voltou a ser uma opção para Fábio Carille nas próximas partidas. Após ser afastado ao fim do Campeonato Paulista, o jogador foi comunicado que não fazia mais partes dos planos da comissão técnica. Contudo, pela necessidade de ter mais um centroavante no elenco, o Santos relacionou o colombiano para o duelo contra o Avaí, nesta sexta-feira (26), pela segunda rodada da Série B.

Morelos decepcionou a comissão técnica neste início de 2024. O desempenho abaixo do esperado no Estadual e a dificuldade em alcançar sua melhor forma física durante os treinamentos prejudicaram o jogador em ter mais oportunidades no Peixe. Neste ano, ele marcou dois gols e distribuiu uma assistência, em 11 partidas.

A decepção aumenta por conta do esforço do Santos em manter o jogador no elenco. Afinal, a diretoria negociou uma redução salarial drástica com o colombiano e ofereceu o teto salarial de 2024, na casa dos R$ 350 mil. Além disso, ele receberia R$ 10 mil a cada gol marcado na temporada. Contudo, nem mesmo o novo contrato fez com que o jogador mostrasse mais vontade no dia a dia.

Morelos cresce no dia a dia do Santos

Contudo, nos últimos dias, Morelos conseguiu adquirir uma melhor forma física e demonstrou uma intensidade maior nos treinamentos. Além disso, a necessidade de ter mais um camisa 9 pesou na decisão. No momento, o Peixe conta apenas com Julio Furch para a função. O garoto Enzo Monteiro, apesar de ser considerado promissor, ainda não estaria pronto para assumir essa titularidade.

Internamente, membros do departamento médico do Santos ficaram impressionados com os indicadores de ganho de massa muscular, força e velocidade do colombiano. Além disso, nos últimos dias, tem se mostrado mais participativo na construção das jogadas com e sem a bola e na abertura de espaços aos seus companheiros de ataque. O esforço acabou sendo levado para Fábio Carille, que gostou do que ouviu.

Na estreia da equipe na Série B, Carille apostou em Monteiro, mas o jogador não conseguiu ter uma grande atuação. Com Furch de volta, o argentino deve começar a partida contra o Avaí. Contudo, a grande novidade deve ser Morelos, no banco de reservas.

