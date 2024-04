Endrick está próximo de meta que vai render quantia milionária ao Palmeiras

A virada heroica do Palmeiras em cima do Independiente Del Valle por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), no Equador, pela Libertadores, começou pela cabeça de Endrick. A joia palestrina marcou no final do primeiro tempo, na única finalização da equipe na primeira etapa e iniciou a reação. O tento do atacante também deixou o Verdão próximo de receber uma bela quantia do Real Madrid.

Afinal, o atacante garante R$ 13 milhões aos cofres do Palmeiras sempre que marca cinco gols pelo clube ou pela Seleção Brasileira. O limite para este bônus é de 25 bolas na rede. Com o gol marcado contra o Del Valle, Endrick chegou aos 19 nesta contagem e precisa de mais um para fazer o Verdão receber mais uma quantia significativa.

Desde que houve a negociação, em novembro de 2022, Endrick marcou 21 gols na carreira, mas só 19 deles contam para os bônus previstos no contrato. Falta um, portanto, para garantir mais uma meta de cinco gols. Os dois marcados pela Seleção olímpica, no Pré-Olímpico, não fazem parte das contas.

Quantas metas Endrick já bateu?

Até aqui, o Verdão já garantiu pouco mais de R$ 246 milhões com a negociação. São R$ 198 milhões fixos e mais R$ 48 milhões de metas que já foram alcançadas. O total pode aumentar em mais R$ 85 milhões em outros objetivos que o atacante pode bater, inclusive, quando já estiver jogando na Espanha.

A maioria das metas previstas no contrato o Palmeiras considera com boa possibilidade de alcançar. No Verdão, os números dependem de feitos como jogos e gols. Por outro lado, no Real, os bônus virão dependendo do desempenho da equipe espanhola na temporada.

Entretanto, Endrick está muito próximo de se despedir do Palmeiras. Afinal, ele se mudará para Madri em julho, após completar 18 anos de idade, e será o novo reforço do clube merengue.

