Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada perto de estádio na Alemanha

Filme repetido! Uma bomba do período da Segunda Guerra Mundial foi encontrada na Alemanha, na última quarta-feira (24). A descoberta do item de 500 quilos ocorreu nas redondezas do estádio Mewa Arena, casa do Mainz, equipe da primeira divisão local. Mais especificamente, no decorrer de obras de ampliação de uma universidade próxima.

O objeto era de posse do exército norte-americano e precisa ser destruído. Assim, será necessário realizar uma desocupação de aproximadamente 4,6 mil pessoas que moram nas adjacências. Dessa forma, os residentes vão precisar deixar suas moradias e aguardar a explosão da bomba para retornar e evitar qualquer acidente.

Para seguir o plano de evacuação haverá um bloqueio das ruas que dão acesso ao estádio, nesta sexta-feira (26). Com isso, ocorreu uma antecipação da entrevista coletiva do técnico do Mainz, Bo Henriksen, para esta quinta.

Confronto decisivo na Alemanha

O procedimento, aliás, vai ocorrer neste período exatamente com o objetivo de evitar atrapalhar ou até mesmo adiar o compromisso seguinte do Mainz. Afinal, a equipe local tem duelo com o Colônia, no próximo domingo (28), exatamente na Mewa Arena. Por sinal, o embate é decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão.

O Mainz está em 15º lugar, um acima da zona de descenso, com 27 pontos. A mesma pontuação do Bochum, que se encontra uma colocação abaixo. Ou seja, uma vitória é essencial, já que se caracteriza como um confronto direto.

O time conseguiu uma recuperação, pois, há dois meses, sofreu goleada para o Bayern de Munique por 8 a 1 e se encontrava na zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Colônia está na 17ª e penúltima posição, com 22 pontos. Ainda restam quatro rodadas antes do término da Bundesliga, e a equipe ainda tem condições de escapar da queda.

Descoberta de segundo artefato em 10 dias

Aliás, este é o segundo item semelhante encontrado na região de Mainz, na Alemanha, nos últimos dez dias. Anteriormente, houve a descoberta de uma bomba incendiária, em 15 de abril. Na oportunidade, não houve a necessidade de realizar uma desocupação da área. Afinal, os bombeiros obtiveram em controlar a destruição da mesma.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada perto de estádio na Alemanha apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.