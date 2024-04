Após a vitória sobre o Vasco, o Fluminense volta suas atenções para a terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Assim, o Tricolor mede forças com o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio Nueva Olla. O local, aliás, traz ótimas recordações para o André, pois foi nele que o volante fez sua estreia no torneio continental. Isso aconteceu no dia 13 de julho de 2021, com uma vitória por 2 a 0, pelas oitavas de final, com gols de Nenê e Egídio.

“Tenho boas lembranças desse campo. Em 2021, fiz minha primeira partida como titular com time completo, era um jogo decisivo. Eu estava ainda me afirmando na equipe e tenho boas lembranças. Agora nossa equipe está bem preparada e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”, declarou o atleta ao site oficial do clube carioca.

Com o empate, sem gols, entre Alianza Lima-PER e Colo-Colo-CHL, os comandados de Fernando Diniz podem disparar na liderança da chave. No momento, a equipe carioca soma 4 pontos e leva vantagem no saldo de gols em cima do adversário chileno. O Cerro, por sua vez, tem 3 e também tenta assumir a ponta da classificação.

“Com certeza esse é um jogo muito importante, o último do primeiro turno desta fase de grupos. Nos preparamos muito bem, fizemos uma excelente partida contra o Vasco no fim de semana. Agora é ajustar os erros que tivemos, pois é sempre importante evoluir e melhorar”, destacou.

Parceria de Xerém

No jogo de 2021, André substituiu o suspenso Martinelli no time titular. Atualmente, os Moleques de Xerém atuam juntos e são os recordistas do atual elenco em jogos de Libertadores, com 23 cada um. O camisa 8 também comentou que o Fluminense está pronto para buscar mais três pontos pela Libertadores, em Assunção, no Paraguai.

“A gente sabe que jogar fora de casa é difícil, até porque quando estamos no Maracanã temos o apoio da nossa torcida, que é um jogador a mais. Mas a gente precisa ter essa força também fora de casa. Vai ser um grande desafio contra o Cerro. É um adversário muito difícil e que a gente precisa entrar totalmente concentrado para buscar a vitória”, disse Martinelli.

