A próxima rodada da Superliga Chinesa será marcada por um clássico. Isso porque Shanghai Shenhua e Shanghai Port se enfrentam neste sábado (27), às 08h35 (de Brasília), em confronto direto na briga pelas primeiras posições. A distância entre as equipes, atualmente, é de cinco pontos.

Além disso, o duelo marca a reedição da Supercopa da China desta temporada, vencida pelo Shenhua, por 1 a 0. Campeão na ocasião, o atacante André Luis falou sobre o Port e fez uma projeção para a partida.

“Será um jogo complicado. Já os enfrentamos nesta temporada, na Supercopa da China, e sabemos que possuem um time qualificado. Porém, confiamos no nosso grupo e no trabalho que temos realizado até aqui na Superliga. Estamos fazendo uma boa preparação para a partida e vamos entrar em campo determinados a mostrar novamente a nossa força para conquistar mais uma vitória”, disse o brasileiro.

Embalo coletivo e individual

O Shenhua vem para a partida embalado por um bom início de Superliga. Nesse sentido, foram seis vitórias e um empate nas sete primeiras rodadas que lhes concederam a liderança do campeonato, com 19 pontos. Por sua vez, o Port se encontra na terceira posição, com 14 unidades.

Um dos destaques do Shenhua tem sido, justamente, André Luis. Camisa 9 e titular absoluto, o jogador vem sendo a principal referência ofensiva da equipe, com cinco gols e três assistências na competição.

“Felizmente, estamos em uma ótima fase no campeonato. Ocupamos a liderança de forma invicta até agora e isso mostra nosso comprometimento e qualidade como time. Fico feliz em poder contribuir com gols e assistências, mas tudo isso é fruto do trabalho que temos feito como equipe. Vamos atrás de mais um resultado positivo, neste fim de semana, para darmos sequência a esse grande momento que temos vivido”, concluiu o atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post André Luis vislumbra dificuldade em próximo jogo do Shanghai Shenhua apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.