Tévez ganha alta e já retorna ao comando técnico do Independiente

O ex-atacante Carlitos Tévez causou preocupação nos amantes de futebol e seus fãs recentemente. Isso porque ele foi internado após sentir dores peito, mas fez bateria de exames que descartaram qualquer problema. Com isso, ele recebeu alta dos médicos e voltou ao seu trabalho como técnico do Independiente, da Argentina.

O ex-jogador passou por internação em um hospital em San Isidro, cidade na Argentina, por precaução médica, na última terça-feira (23). Mesmo com “anormalidades” iniciais citadas pelo clube em comunicado, não houve indicativos de uma doença no coração. Assim, a tendência é a de que já comande o treino do “Rey de Copas” (Rei de Copas) desta quinta-feira (25). A equipe argentina estava em semana de folga. Contudo, Tévez optou por mudar os planos e já iniciar uma preparação para os seguintes compromissos.

Por sinal, a próxima vez que o Independiente entrará em campo será no dia 2 de maio, pela Copa da Argentina. Aos 40 anos, ele está em sua segunda temporada como técnico da equipe argentina. Além de contrato até o fim de 2026. A propósito, a diretoria da equipe pretende realizar uma reformulação no futebol.

Após algumas reuniões para planejar o futuro da equipe, inclusive com conversas com jogadores do elenco, a decisão foi pela manutenção de Tévez. A direção, aliás, deseja que o ex-atacante seja o líder da reconstrução no futebol do Independiente.

Carreira de Tévez

Como treinador ele já trabalhou anteriormente no Rosário Central. Já em seu período como atleta, Tévez foi revelado pelo Boca Juniors e tem passagens por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua, da China. Em quase todas as equipes que defendeu teve atuações de destaque. Assim como quando atuou pela seleção argentina.

