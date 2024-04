Flamengo sofre mais de um gol em um mesmo jogo após cinco meses

Na última quarta-feira (24/04), o Flamengo perdeu para o Bolívar por 2 a 1 em La Paz e sofreu sua primeira derrota na Libertadores. Os comandados de Tite, dessa forma, sofreram mais de um gol em um mesmo jogo após cinco meses.

A última fez que Flamengo havia sofrido dois gols em uma mesma partida foi no dia 29 de novembro de 2023, diante do Atlético-MG. Na época, os rubro-negros perderam para os alvinegros por 3 a 0 no Maracanã e se distanciaram de vez da disputa pelo título do Brasileirão.

LEIA MAIS: Tite diz que precisou poupar no Flamengo: 'Não estourar atletas'

Momento do Flamengo

Os jogadores rubro-negros vêm construindo um sistema sólido nesta temporada. Afinal, os comandados de Tite sofreram apenas cinco gols em 2024. O técnico preza muito pelo equilíbrio em seus trabalhos e vem conseguindo bons números defensivos nos últimos meses.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (28/04), diante do Botafogo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Os jogadores rubro-negros contam com duas vitórias e um empate neste começo de campeonato.

