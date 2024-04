Apesar de lamentar a derrota para o Bolívar, na noite de quarta-feira (24), o torcedor rubro-negro já sabia da dificuldade que seria enfrentar o time boliviano, por conta da altitude de La Paz (3.650m). Ao comentar sobre o desempenho do Flamengo na derrota pela terceira rodada da Libertadores, Zico, maior ídolo da história do clube, reforçou a dificuldade que é atuar na altitude. No entanto, o Galinho estranhou uma escolha de Tite durante o confronto.

“Por mais que você esteja numa boa condição, que aguente, eles dão uma pancada na bola e obrigam você a correr. Eles sabem jogar ali. A bola fica muito leve. Eu fui bater um escanteio lá, atravessei a bola do outro lado. Aqui, dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. No final, o Rossi quase quis fazer um gol”, disse Zico ao “SporTV”.

“É quase que impossível, aliás, fazer um jogo de futebol em uma situação como essa. A única coisa que eu não entendi é que você, em jogos normais, faz as cinco substituições. Esse, que é na altitude, nego está sem fôlego, tem que colocar todo mundo para jogar, até o quinto goleiro”, completou.

LEIA: Viña celebra primeiro gol no Flamengo e cita os efeitos da altitude: ‘Fica pesado’

Substituições de Tite

O técnico do Flamengo, que não contou com oito jogadores para esse confronto (ficaram no Rio), fez apenas três alterações. A primeira foi na volta do intervalo, quando colocou Luiz Araújo no lugar de Victor Hugo. Posteriormente, aos 26 minutos, mandou a campo Lorran e Matheus Gonçalves, saindo, respectivamente, De La Cruz e Léo Ortiz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zico lamenta derrota do Flamengo na Libertadores e questiona escolha de Tite apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.