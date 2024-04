Adversário do Fluminense, Cerro conta com jogadores brasileiros

Ao entrar em campo logo mais, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (25), o Fluminense encontrará alguns compatriotas do outro lado do campo. Isso porque o Cerro Porteño, adversário desta noite, em Assunção, conta com três atletas brasileiros no elenco.

Além deles, outros três jogadores do plantel, por mais que não sejam brasileiros, já atuaram no país tupiniquim. O goleiro Jean, ex-São Paulo, o zagueiro Eduardo Brack e o atacante Edu, ambos ex-Cruzeiro, são os brazukas em questão.

Já os estrangeiros são Piris da Motta, ex-Flamengo, Juan Iturbe, ex-Grêmio, e Diego Churín, ex-Grêmio e Atlético-GO. Os dois primeiros são paraguaios, enquanto o terceiro da lista é argentino.

Brasileiros do Cerro

Dentre todos os citados, o goleiro Jean é o mais longevo da equipe. Ele defende o Cerro desde 2021, quando chegou por empréstimo junto ao São Paulo. Foi bem e permaneceu de maneira definitiva, virando titular e jogador importante.

Eduardo Brock, por sua vez, chegou em 2023 e também virou titular. Nesta temporada, porém, ficou lesionado no começo e perdeu oito rodadas do Campeonato Paraguaio. Desde então, voltou à titularidade da equipe.

O atacante Edu, por outro lado, não alcançou o espaço desejado. Ele alterna entre titular e banco, tendo marcado apenas um gol em sete partidas disputadas até o momento. Foi no clássico contra o Nacional, em vitória por 1 a 0.

Na Libertadores, o Cerro vem na terceira posição do Grupo A, com três pontos – venceu um jogo e perdeu outro. Na Liga Paraguaia Apertura 2024, a equipe vem em segundo, atrás somente do rival Libertad. Tem campanha de 14 jogos, com sete vitórias, cinco empates e duas derrotas.

