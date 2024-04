Internacional viaja ao Equador para tentar engatar sequência positiva na Sul-Americana

O Internacional foi ao Equador para confronto decisivo com o Delfín, nesta quinta-feira (25). Isso porque o time gaúcho encara o duelo como uma grande oportunidade de finalmente engatar boa sequência na Sul-Americana. No caso, após dois empates com Belgrano, na Argentina, e Real Tomayapo, no Beira-Rio. O embate entre Inter e a equipe equatoriana será válido pela terceira rodada do Grupo C do torneio e ocorre, às 23h, no Estádio Jocay, na cidade de Manta.

Atualmente, o Colorado encontra-se na terceira colocação do seu grupo, com dois pontos. Já o seu adversário é o segundo, com quatro. Ainda não há risco de o Inter não conseguir a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. No entanto, uma derrota pode facilitar tal cenário.

O Internacional tem consciência que a vitória é fundamental, pois apenas o líder do grupo garante vaga direta para a etapa seguinte do torneio. O segundo colocado, por exemplo, enfrenta o terceiro de algum grupo da Libertadores nos play-offs da Sul-Americana. Um resultado positivo com vantagem de três gols permite a equipe brasileira ultrapassar o Delfín e até assumir a primeira colocação. No outro embate do grupo pela mesma rodada, o Belgrano superou o Real Tomayapo por 2 a 0, na última quarta-feira (24).

Mudanças no time do Internacional

Vale ressaltar que o técnico Eduardo Coudet terá um grande desafio em escalar a equipe e garantir uma vitória. Especialmente porque não poderá contar com seis jogadores entregues ao departamento médico: Fernando, Lucas Alario, Wanderson, Alan Patrick, Valencia e Aránguiz. Além disso, o argentino deve poupar o atacante Borré devido à sequência como titular.

Com isso, o treinador deve mesclar uma equipe com jovens e atletas recém-contratados. Gustavo Prado e Wesley devem ser os titulares nas pontas, além de Lucca como centroavante. Já no meio de campo, a única certeza é a presença de Maurício. Enquanto há uma disputa entre Bruno Henrique, Thiago Maia e Rômulo por duas vagas.

Fase do adversário e retrospecto favorável contra equatorianos

Uma situação que pode ser favorável para o Colorado é o momento de quatro jogos sem vitória do Delfín. Bem como a fase ruim no campeonato local, no qual é o 14º colocado de um torneio com 16 participantes. O retrospecto contra oponentes equatorianos é positivo com 20 partidas, sendo 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

O último resultado negativo, aliás, tem quase 15 anos, pois ocorreu em 2009, na decisão da Recopa Sul-Americana. Depois disso, o Internacional conserva uma sequência de dez jogos sem perder contra equatorianos.

