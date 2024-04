Após batalha na altitude, Flamengo tem dez dias sem viagens

Na última quarta-feira (24/04), o Flamengo perdeu para o Bolívar por 2 a 1 em La Paz e sofreu sua primeira derrota na Libertadores. Após lidar com 3600 metros de altitude na Bolívia, os jogadores rubro-negros vão ter dois jogos consecutivos no Maracanã.

Próximos jogos do Flamengo

O Flamengo joga contra Botafogo e Amazonas, nos dias 28 de abril e 1 de maio, às 11h e 21h30, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, respectivamente. Os dois jogos acontecem no Maracanã. Portanto, Tite ganhou um tempo comandar treinos no Rio de Janeiro.

O próximo jogo fora de casa acontece no dia 4 de maio, diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão. Assim, Tite tem dez dias sem viagens para recuperar os jogadores rubro-negros e minimizar os desgastes no elenco.

Planejamento de Tite

A parte física vem sendo uma preocupação para comissão técnica rubro-negra. Uma prova disso é que Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Allan, Arrascaeta e Pedro foram poupados para partida diante do Bolívar. Além disso, Everton Cebolinha segue se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. A expectativa é que os desgastes dos atletas diminuam durante este período sem viagens.

“A responsabilidade é minha. Afinal, a definição da equipe é minha. No entanto, eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência. Aí fica muito fácil. A qualidade técnica começa a se perder e começa a errar passe”, disse Tite sobre poupar atletas na última quarta-feira (24/04).

O Flamengo vive um bom momento na temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros foram campeões invictos do Campeonato Carioca, tiveram um bom início no Brasileirão e seguem com chances altas de classificação na Libertadores. Tite sempre preza muito pela solidez defensiva em seus trabalhos e vem conseguindo construir um sistema equilibrado em 2024.

