Fluminense estreará uniforme branco contra o Cerro Porteño

A terceira partida do Fluminense na Libertadores-2024, nesta quinta-feira (25), diante do Cerro Porteño (PAR), terá uma novidade especial. Será a estreia do segundo uniforme tricolor, lançado no dia 22 de março.

A confirmação veio através do próprio Fluminense, via redes sociais. A “Armadura branca”, como está sendo alcunhada pelo Tricolor, será utilizada, enfim, pela primeira vez desde o lançamento.

O modelo branco possui listras diagonais nas cores verde e grená, relembrando algumas camisas do passado, como em 2009 e 1906. Confira abaixo a postagem em que o Fluminense confirma a utilização do uniforme.

O FLUMINENSE está em Assunção! E em dia de estreia da Armadura branca! Linda, né? pic.twitter.com/0K3AGFUgJD — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 25, 2024

