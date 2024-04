Ex-Barcelona prefere Neymar a Messi: ‘É meu favorito’

Messi é um dos maiores jogadores de futebol da história. Volta e meia acontecem as comparações dele com Cristiano Ronaldo. No entanto, o ex-jogador do Barcelona Ivan Rakitic garantiu preferir Neymar.

Inicialmente, em entrevista a um podcast, o croata disse que prefere o brasileiro em relação a Messi. Eles jogaram juntos no Barcelona, entre 2014 e 2017. Vale lembrar que na época o Barça era carregado pelo trio “MSN”, composto também por Luis Suárez.

“Eu sou o maior fã do Neymar, estará sempre no meu time. Eu amo aquele cara. Ele é meu jogador favorito. Mas claro que o Messi é o melhor jogador da história do futebol”, destacou.

Os elogios, no entanto, não se encerraram por aí. O croata disse que Neymar joga por música e falou do diferencial do brasileiro.

“Ele faz a diferença. Ele faz o futebol parecer com uma dança. Essa felicidade… É por isso que postei no Instagram uma mensagem dizendo para ele nunca perder a alegria dele”, completou.

Aliás, os elogios não ficaram apenas no futebol. Rakitic falou do lado pessoal de Neymar. “Ele é tão gentil, tão aberto. Sou muito feliz por ele ter tido a carreira que teve. Acho que ainda tem muitas coisas para fazer na carreira. Eu tive a oportunidade de jogar com algumas das maiores estrelas do futebol. Ele é diferente”, finalizou.

