Cerro Porteño x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Fluminense vai até Assunção nesta quinta-feira (25/4) para enfrentar o Cerro Porteño. O duelo é pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores e será no La Olla, às 19h (de Brasília). O Tricolor tem quatro pontos e o Cerro, três. Assim, quem vencer assumirá a liderança isolada ao fim deste primeiro turno. O jogo será duro para o atual campeão sul-americano, já que o Cerro é forte em casa. E para você não perder nenhum detalhe deste jogo, a Voz do Esporte preparou a sua tradicional cobertura, que começa bem antes, às 17h30, com um pré-jogo com todas as informações. O comando e a narração é de Aldo Luiz.