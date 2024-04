Fortaleza x Boca Juniors, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Tem jogaço no Ceará, pela Sul-Americana, Fortaleza x Boca Juniors. O duelo desta quinta-feira (25/4), às 21h (de Brasília), vale pela terceira rodada do Grupo D e reúne os dois primeiros colocados. O Leão cearense tem campanha 100% e lidera com seis pontos. O gigante argentino tem quatro. Previsão de casa cheia no Castelão. E a Voz do Esporte não te deixa de fora desta partida que se desenha sensacional. A transmissão da melhor mídia digital esportiva de 2023, Prêmio da prestigiada Aceesp, começa às 19h30 com um esquenta com a tradicional qualidade da Voz. E com a bola rolando, o vibrante Diego Mazur estará na narração.