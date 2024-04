O São Paulo vai até Guayaquil, no Equador, para enfrentar o Barcelona, pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores. O jogo começa às 21h (de Brasília). O São Paulo é o terceiro colocado do Grupo B, com três pontos. O time equatoriano tem quatro pontos, em segundo lugar. Este jogo terá uma cobertura de ponta da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 19h30, com um pré-jogo especial. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará nas reportagens.